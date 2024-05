L’ex portiere della Juventus e capo-delegazione della nazionale, Gianluigi Buffon, ha risposto ad alcune domande ai microfoni di SportMediaset:

“Conte al Napoli? Per me è un binomio perfetto, esplosivo, che arriva nel momento ideale per entrambe le parti. Conte a Napoli troverà emozioni ed energie di cui lui si nutre e Napoli troverà il condottiero del quale certe realtà hanno bisogno“.