Di Canio: “La Nazionale non è un centro di recupero, Spalletti non porterà Fagioli”

Pochi giorni fa, Luciano Spalletti ha diramato le sue pre-convocazioni per gli europei in Germania. Alcune scelte del ct hanno lasciato perplessi i tifosi azzurri, e proprio di questo ha voluto parlare Paolo Di Canio a Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Fagioli convocato? Ne faccio una questione tecnica: è rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero. Mi pare difficile che Spalletti lo porti in Germania. Donnarumma? Non è migliorato. Tre anni fa vedevamo delle doti meravigliose: forse ci si aspettava diventasse una macchina da guerra come Buffon, con un errore ogni dieci anni. Invece fa tanti sbagli anche da portiere di basso livello, è carente con i piedi e quindi va in apprensione, alternando poi delle parate incredibili per fisicità e reattività. Non dovrebbe essere lui il capitano. Se succede qualcosa sulla trequarti avversaria, come fai? Rischiamo di incorrere in sanzioni agli altri giocatori. Potrebbe farlo Jorginho”.

Poi Di Canio ha continuato parlando del bomber azzurro Gianluca Scamacca: “Come ci arriva? Non preparatissimo, anche se è cresciuto tanto e fa goal meravigliosi. Però fa ancora errori tipici di chi si accontenta: deve migliorare. In un torneo corto uno come Bellanova con quella gamba e quella capacità di crossare mi incuriosisce molto. Jorginho non può essere quello di tre anni fa, perché all’epoca era titolare nel Chelsea. Con l’Arsenal è stato titolare solo per un breve periodo. Però ha esperienza, conosce le geometrie, può essere il leader”.