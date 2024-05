Trotta: “Di Lorenzo alla Juve? Serve rispetto per il Napoli”

L’allenatore ed ex calciatore del Napoli, Ivano Trotta, è intervenuto a 1 Football Club, commentando le voci di mercato degli ultimi giorni:

“Conte? Sarebbe l’uomo giusto se dovesse arrivare. Mi preoccupa un po’ il rapporto tra il tecnico e il presidente. Conte dovrà avere carta bianca sul mercato, ma sappiamo bene che nelle trattative ci sono sempre dei fattori che possono incidere in negativo e che possono condizionare tale rapporto”.

Poi, sul possibile futuro dell’attuale capitano del Napoli:

“Di Lorenzo alla Juve? Mi lascia un po’ perplesso e dispiaciuto. Per me, è il capitano ideale per il Napoli, a cui ha tantissimo ancora da dare. Vederlo con la maglia della Juve farebbe un po’ male. Serve rispetto per il capitano del Napoli e per coma ha indossato la fascia. In questo momento è un po’ il parafulmine di una stagione deludente”