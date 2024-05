Biasin: “Di Lorenzo? Forse ha già un accordo con la Juventus”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, parlando del possibile futuro di Di Lorenzo:

“Di Lorenzo? Evidentemente si è rotto qualcosa. Il giocatore e il suo agente hanno chiacchierato già con Giuntoli, quindi la Juventus potrebbe far sul serio. Trattare con ADL, però, non sarà semplice per nessuno. “

Ha inoltre aggiunto:

“Mi risulta che ci sia già un accordo tra Di Lorenzo e la Juventus, poi magari arriva Conte e lo convince a restare, in questo momento si naviga a vista“.