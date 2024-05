SportMediaset – Gasperini resta all’Atalanta, il tecnico ha ricevuto le rassicurazioni che aveva richiesto al patron Percassi

Secondo quanto riportato da SportMediaset si va delineando il futuro di Gianpiero Gasperini, con il tecnico che oggi incontrerà il patron dell’Atalanta Antonio Percassi. Sembrerebbe che il tecnico ex Genoa abbia ricevuto le dovute rassicurazioni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista societario. Nonostante le forti avances che ci sono per il tecnico fresco vincitore dell’Europa League da parte del Napoli. Questo quanto scrive il sito: “Dall’incontro con il presidente Percassi filtra l’indiscrezione che il tecnico abbia deciso di rimanere a Bergamo e di rinnovare il contratto che scade nel 2025, nonostante dal golfo più incantevole d’Italia siano arrivate telefonate sia dal presidente che dal Ds Manna che lo avevano scelto, senza più dubbi o casting, come nuovo allenatore del Napoli 2024/2025. Gasperini avrebbe ottenuto tutte le rassicurazioni che aveva chiesto: voleva capire che società avesse intenzione di fare la società bergamasca nella prossima stagione. Percassi lo ha rassicurato sulla volontà di non cedere i pezzi pregiati e di provare a portare a Zingonia 2 o 3 calciatori di alto livello per aumentare le ambizioni”.