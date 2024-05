Di Marzio: “Trattativa in chiusura: Di Gregorio verrà acquistato dalla sua nuova squadra. I dettagli”

Dopo quattro anni di prestiti tra Monza e Inter, Michele Di Gregorio è pronto a difendere i pali di una big. Dalla prossima stagione il classe 1997 potrebbe giocare per la Juventus. Szczesny è in uscita e Di Gregorio potrà giocarsi il posto da titolare con Perin. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky ha scritto così sul suo sito ufficiale:

“La Juventus è in chiusura nella trattativa per il nuovo estremo difensore, Cristiano Giuntoli è già al lavoro sul mercato. Così, il club bianconero sta definendo gli ultimi dettagli con la società biancorossa per il portiere. Ci sono stati dei contatti anche nella serata di giovedì 23 maggio. Così, la trattativa tra Juventus e Monza è in chiusura. E nella sera di giovedì 23 maggio ci sono stati altri contatti tra le società. L’operazione che porterebbe Michele Di Gregorio dal Monza alla Juventus è sui 20 milioni di euro. Classe 1997, il portiere è cresciuto con la maglia dell’Inter. Successivamente, ha difeso le porte di Renate e Novara in Serie C. Dopo l’esperienza vissuta con il Pordenone, Di Gregorio ha portato il Monza dalla Serie B alla Serie A”.