CdM – Napoli, Conte è il sogno dei tifosi

Il Corriere del Mezzogiorno analizza le varie opzioni per la panchina del Napoli. Il giornale sottolinea come Antonio Conte non sia ancora del tutto sfumato e, soprattutto, il fatto che il tecnico leccese è il sogno dei tifosi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Restano ancora speranze di portare Antonio Conte a Napoli, che sarebbe il sogno di una parte dei tifosi. Il tecnico leccese, che comunque sarebbe una scelta più onerosa economicamente, nell’immaginario dei supporter azzurri, anche per la sua straordinaria carriera è visto come un sergente di ferro, capace di affrontare a muso duro i calciatori e a prendere decisioni importanti. Presto sarà tutto più chiaro e entro fine mese sarà tutto più chiaro con Pioli e Italiano che restano sullo sfondo”.