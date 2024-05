Di Marzio: “La Fiorentina ha sondato in modo concreto Palladino per sostituire Italiano, in lista altri tre nomi”

Si iniziano a muovere le squadre di Serie A che in estate dovranno trovare nuovi allenatori per le proprie panchine. Tra le squadre che si stanno muovendo c’è la Fiorentina, che dopo la finale di Conference League di settimana prossima e il recupero della sfida con l’Atalanta si separerà da Vincenzo Italiano. Come riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio i Viola di Rocco Commisso hanno sondato in modo concreto l’attuale allenatore del Monza, Raffaele Palladino. Quello del napoletano non è l’unico nome sulla lista del presidente americano, che ha sondato anche Alberto Aquilani, mentre nella lista ci sono anche Alessandro Nesta e Alessio Dionisi. Al momento il tecnico ha detto lascerebbe Monza solo per accasarsi in una big, Fiorentina o Atalanta, ma i biancorossi lo aspetteranno solo fino alla fine di maggio.