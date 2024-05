Serie A, svelato il vincitore del “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”: il nome

Lega Serie A e Philadelphia hanno deciso il nome del vincitore del “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season“. Si tratta di Alessandro Florenzi. In occasione di Milan-Lazio, infatti, il difensore dei rossoneri si è reso protagonista di un episodio singolare. L’ex Roma ha saputo che un sostenitore del Milan chiedeva a gran voce la divisa di un suo compagno di squadra, Reijnders. Il numero 42 rossonero, al termine della partita, si è ricordato del desiderio del tifoso e lo ha esaudito attraversando tutto il campo per consegnargli la maglia del centrocampista olandese.

“Nel corso della sua carriera Alessandro Florenzi si è sempre contraddistinto per leadership, sportività e correttezza, esprimendo al meglio i valori cardini dello sport – si legge nella nota dell’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo – Siamo quindi felici di assegnare al difensore del Milan la prima edizione del premio Fair Play per essersi reso protagonista di un gesto di grande generosità e sensibilità nei confronti di un tifoso, confermando ancora una volta di essere un campione dentro e fuori dal campo”. “Siamo orgogliosi di consegnare il premio Fair Play Moment of the Season ad Alessandro Florenzi – ha dichiarato Francesco Meroni, direttore del marketing di Mondelēz Italia – che nel riscaldamento di Milan-Lazio si è reso protagonista di un gesto di puro altruismo, coerente con i valori di Philadelphia. Infatti ha ascoltato la richiesta speciale di un tifoso che reclamava a gran voce la maglia di Reijnders. Florenzi non solo ha accolto subito l’appello, ma ha corso per tutto il campo al fine di prendere la maglia del compagno di squadra e consegnarla al tifoso amico. Sono questi i piccoli grandi gesti che, come partner ufficiale della lega di A, vogliamo riconoscere e continuare a valorizzare”.

Florenzi riceverà il premio nel prepartita di Milan-Salernitana di domani.