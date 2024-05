L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli deve rinforzarsi in difesa ed ha individuato in David Hancko del Feyenoord l’obiettivo principale del club azzurro. Occhi puntati anche su due vecchi obiettivi del mercato di gennaio ovvero Radu Dragusin ora al Tottenham, senza avere però giocato molto e Nehuen Perez dell’Udinese. In questo caso molto dipenderà anche dal destino dei friulani, che si giocano la salvezza nell’ultima gara contro il Frosinone.