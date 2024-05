Repubblica: “Il Napoli ormai si è arreso, aspetta con ansia l’ultima gara”

Quando si giocherà Napoli-Lecce, ultima giornata di campionato? In attesa dell’annuncio ufficiale della Lega, l’edizione odierna di Repubblica anticipa la decisione: “Gli azzurri si sono arresi da tempo e aspettano con ansia l’ultima gara del campionato contro il Lecce, che quasi sicuramente si terrà sabato pomeriggio alle ore 15 al Maradona. Manca solo l’ufficialità da parte della Lega Calcio, attesa per stamattina”, spiega il quotidiano. Questa mattina, Repubblica ha parlato anche della questione allenatore, riportando la decisione di Antonio Conte di ritirarsi dalla corsa per la panchina del Napoli per la prossima stagione.