Ferrara: “Spero che Conte vada al Napoli, non sono coinvolto nella vicenda”

Ciro Ferrara potrebbe essere il vice di Antonio Conte, qualora il tecnico salentino approdasse sulla panchina del Napoli? A rispondere è stato lo stesso Ferrara, ex difensore del Napoli, ai microfoni di Dazn durante il post-partita di Roma-Genoa: “Voglio chiarire che Antonio ha un suo staff, questa è la prima cosa. Seconda: pur essendo amico di Antonio, non ne abbiamo mai parlato. Non so se andrà o meno a Napoli, me lo auguro per lui e per la squadra perché credo che sia il profilo giusto. Il resto non esiste. So chi ha messo in giro la voce coinvolgendomi, perché sono amico di Antonio, abitiamo a Torino e abbiamo giocato insieme. Hanno fatto questa associazione, ma non è assolutamente vero che sono coinvolto e ci tengo a chiarire”.