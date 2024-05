TMW – Napoli occhi su Greenwood, la situazione

Nei giorni scorsi è emerso dalla Spagna un nuovo nome per l’attacco del Napoli: Mason Greenwood. Secondo Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, ci sarebbero stati contatti tra il club azzurro e il Manchester United per il 22enne attaccante, che ha avuto una stagione di successo in prestito al Getafe. Nel suo editoriale, Ceccarini ha confermato questa possibilità, sottolineando che il Napoli sta lavorando su giocatori in grado di offrire diverse soluzioni tattiche oltre al centravanti che sostituirà Osimhen. Greenwood, il cui valore di mercato è elevato, è anche oggetto di interesse da parte della Juventus.