Juan Jesus ed “Alleniamoci per la pace”, commozione e orgoglio

Juan Jesus, difensore del Napoli, dopo l’episodio di razzismo durante Inter-Napoli da parte di Acerbi, partecipa all’iniziativa “Alleniamoci per la pace”. Grande la sua commozione dinanzi ai bambini rifugiati che formano una squadra di calcio speciale.

L’ANSA riporta le parole del calciatore. “”Prima di tutto voglio essere esempio per i miei figli – ha detto Juan Jesus stringendo a sé suo figlio -Nella mia carriera ho sempre provato a essere una persona pulita. Quello che è successo a me è stata una brutta cosa, ho fatto quello che dovevo fare, purtroppo è andata come è andata. Sapevo come sarebbe andata a finire. Nel calcio si può vincere, si può perdere, ma preferisco vincere qualche trofeo in meno ma essere un esempio per i bambini.”

Grande la commozione del brasiliano a piazze Carlo III.