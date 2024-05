Il Roma – Zielinski festeggia il suo compleanno e saluterà Napoli

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Roma, Zielinski festeggerà per l’ultima volta il compleanno da azzurro Napoli, rivelandosi anche come festa di addio. Ecco cosa scrive:

“Ultimo compleanno da giocatore del Napoli per Piotr Zielinski. Ultimo brindisi con i compagni azzurri per il polacco. Oggi il centrocampista compie 30 anni. Per l’occasione porterà tutti a cena per festeggiare ma anche per salutare tutti quelli che hanno lavorato con lui quest’anno. Chissà se ci saranno lacrime. Il presidente ha aspettato troppo per rinnovargli il contratto. Ma soprattutto gli voleva diminuire lo stipendio dopo che il polacco aveva detto no ad una montagna di milioni che gli offrivano gli arabi. Aspetta, aspetta e l’Inter si è inserita riuscendo a convincere il suo procuratore ad accettare la proposta. Addio, dunque, a un ragazzo molto legato ai colori partenopei. Si è sentito napoletano Piotr e l’ha detto anche nel film sullo scudetto. Vederlo con un’altra maglia in Italia sarà un colpo al cuore. Soprattutto nel doppio incontro con il Napoli. Ma non andrà fischiato o contestato. Anzi, solo ringraziato. Sarebbe voluto rimanere ma la proprietà ha pensato opportuno di ricordarsi di lui solo dopo il contatto del furbo uomo mercato dei nerazzurri”.