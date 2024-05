La Repubblica – Micheli promette un grande Napoli con voglia di rivalsa

L’edizione odierna de La Repubblica ha parlato del brutto periodo che sta vivendo Maurizio Micheli, Capo Scouting del Napoli. Ecco cosa ha scritto:

“Ammette i suoi errori, non li riconosce tutti, parte ne scarica su altri senza dirlo in pubblico, ma le voci di dentro raccontano abbastanza, sono giorni difficili per il Capo Scouting Maurizio Micheli che propose lo spaesato Natan come erede del pilastro Kim. Riparte dal burrone che si è creato subito dopo lo scudetto. Promette: “Vi darò un Napoli fortissimo”. Un modo per chiedere fiducia”.