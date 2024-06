Sportmediaset – Politano piace alla Roma? Quanto vale il suo cartellino

Secondo diversi rumours di mercato, Matteo Politano lasciò l’Inter perché non è mai piaciuto ad Antonio Conte. Ora che il salentino è diventato tecnico del Napoli, i dubbi sulla permanenza o comunque sulla titolarità del classe ’93 sono aumentati. A tal proposito, Sportmediaset ha parlato di un possibile interesse della Roma. In realtà, si deve parlare di un ritorno di fiamma, visto che è cresciuto nel settore giovanile dei giallorossi. Inoltre, nel 2020 stava per approdare nella capitale per poi trasferirsi al Napoli. Ecco cosa fa sapere Sportmediaset:

“Il classe 1993 piace molto alla Roma. De Rossi lo conosce bene dalla Nazionale e lo vorrebbe in giallorosso. A gennaio l’esterno ha rinnovato con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Nessun contatto al momento con il procuratore del giocatore ma la Roma vuole tentare il colpo. Per quanto riguarda il valore del cartellino si parla di 12-15 milioni”.