Fedele: “Conte, i suoi ex calciatori parlando del suo metodo raccontano di svenimenti”

Enrico Fedele ha commentato l’arrivo di Antonio Conte ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Forza Napoli Sempre. L’ex procuratore ha parlato dell’entusiasmo della piazza ma anche dei metodi del neotecnico azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I tifosi sono contenti dell’arrivo di Antonio Conte? I napoletani sono felicissimi, inebriati. Cosa deve fare, per prima cosa, Antonio Conte? Deve fare Conte, essere se stesso. Ha dei metodi di lavoro duri? Tutti gli ex amici e colleghi, come gli ex giocatori di Conte, parlando del suo metodo come se fossero lavori forzati, con calciatori che vomitano o addirittura svengono per la fatica. Conte si sarà aggiornato, ma non dovrà snaturarsi. Non era un centrocampista di talento, eppure trascinava la gente con l’esempio e molta grinta; la stessa che lo contraddistingue da allenatore”.