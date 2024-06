Sport Mediaset – Dorgu, non solo Napoli: anche Milan e Atalanta su di lui. Il costo e l’offerta della Dea

Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, sarebbero tre i club interessati al 19enne Patrick Dorgu: dopo Napoli e Milan, è partito il forte pressing dell’Atalanta. Percassi vuole anticipare i due club e assicurarsi le prestazioni sportive del terzino. Il Lecce vorrebbe incassare non meno di 20 milioni. Per far scendere la cifra, l’Atalanta vorrebbe offrire Piccoli come contropartita.

Dopo una buona annata coi giallorossi, Dorgu potrebbe fare il salto di qualità, ma bisogna convincere prima il suo club che vorrebbe comunque incassare una buona cifra.