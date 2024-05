Gazzetta – Mercato Napoli: piace un giocatore del Genoa. La situazione

Il Napoli è già alle prese con gli obiettivi di mercato in vista della prossima stagione. Considerando l’addio di Victor Osimhen, il club partenopeo dovrà trovare un profilo all’altezza del nigeriano per rinforzare l’attacco.

I nomi in lista sono diversi, tra i più prestigiosi spunta quello di Artem Dovbyk del Girona. L’ucraino, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è intrigato dalla piazza partenopea, ma la mancata qualificazione in Champions lo fa tentennare sull’ipotetico trasferimento.

Ecco quindi che la società azzurra proverà a puntare su profili attualmente meno blasonati come quello di Mateo Retegui, particolarmente apprezzato soprattutto per la sua condotta: “Grazie al Genoa – scrive Gazzetta – è diventato un punto di riferimento anche per la Nazionale di Spalletti. 7 gol in 28 presenze e tanto sacrificio al servizio della squadra. Atteggiamento che piace, anche alla luce del poco carattere che la squadra sta mettendo in campo in questo finale di stagione”.