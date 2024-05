Napoli-Bologna, conferenza stampa. Thiago Motta: “Dobbiamo goderci il momento, amo i miei ragazzi”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli di Francesco Calzona.

Queste le sue parole: “Abbiamo già fatto la storia e spero che arriveremo in Champions League. Sono felice e soddisfatto, spero che i ragazzi continuino così. Bisogna godersi al massimo questo momento. Quello che arriverà, arriverà. Noi saremo pronti”.

“Qualificazione in Champions? Il Bologna si trova dov’è oggi grazie al lavoro. Dal presidente fino all’ultima persona che lavora in questa società, tutti pensano al bene della squadra. I complimenti vanno soprattutto ai ragazzi, perché hanno fatto un lavoro enorme. Vada come vada, io li amo. Sono ambizioni, sono professionisti, sono responsabili. Ringrazio anche a nome della nostra gente, so che vorrebbero ringraziarli”.

“I ragazzi? Sono come figli per me. Cerco di essere giusto con ognuno di loro, ma non è facile perché tutti vogliono giocare. Io cerco di sbagliare il meno possibile, cerco di trattarli come vorrei che trattassero me da giocatore. Provo ad aiutarli”.

“Futuro? Quando ci saranno novità, lo saprete“.