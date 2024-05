Lombardo a DAZN: “Silenzio stampa? Ci scusiamo con i media, momento complicato. In certe situazioni è meglio rimanere in silenzio”

Nicola Lombardo, responsabile comunicazione della SSC Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN in merito alla scelta del silenzio stampa:

“Ci scusiamo con i media per il silenzio stampa. Abbiamo deciso questa cosa in accordo con la società e il presidente. Momento complicato. Non è vero che non vogliamo mettere la faccia, ma in certe situazioni è giusto andare in silenzio, siamo dispiaciuti per i tifosi. Senza di loro non saremmo nulla e gli dobbiamo delle scuse fortissime”.