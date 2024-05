L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Mbappé andrà via dal Psg con destinazione Real Madrid. Il ds Luis Campos è a caccia di giocatori meno glamour, ma fuoriclasse in erba, come Kvaratskhelia, che si sposerebbe bene con il progetto di Luis Enrique. L’offerta ancora non c’è e il Psg sa che sarà difficile strapparlo al Napoli, con cui è legato fino al 2027. Il suo agente, Mamuka Jugeli, è stato in città e s’è visto con De Laurentiis. C’era anche il papà dell’attaccante e nonostante il forte interesse del Psg si continua a lavorare per il rinnovo. In questa seconda stagione Kvara ha guadagnato 1,5 milioni più i bonus, ma ora aspira a un aumento che gli permetta di essere tra i più pagati della rosa. Al vaglio c’è anche l’inserimento di una clausola rescissoria che oscillerebbe tra i 120 e i 130 milioni di euro. Valutazioni che i francesi possono fare anche perchè dalla prossima stagione risparmieranno un bel po’ di soldi non avendo più Mbappé.