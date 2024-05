Durante la conferenza stampa successiva alla sconfitta contro il Manchester United, Roberto De Zerbi ha parlato del suo futuro dopo la decisione di lasciare il Brighton: “Non c’è nessun club che mi sta seguendo. Nessuno mi ha offerto un lavoro al momento. Spero di poter continuare a lavorare in Premier League. Non so dove né quando…”.

Con queste affermazioni il tecnico chiude le porte al Napoli, e in generale ad un proseguo della sua carriera da allenatore in Serie A.