Kvara e il rinnovo col Napoli: il punto della situazione

Khvicha Kvaratskhelia è l’uomo che il Napoli vuole far partire la sua rigenerazione. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “L’accordo attuale con i partenopei prevede uno stipendio di 1,5 milioni di euro all’anno fino al 2027. La richiesta è di 5 milioni, ma per ora il club si mantiene su 4 con vari bonus legati sia ai risultati della squadra sia ai traguardi personali. Queste variabili potrebbero permettergli di triplicare i suoi guadagni. Tuttavia, è molto probabile che il presidente si avvicini alle richieste del giocatore, se ci fosse la volontà comune di continuare insieme.

La differenza non è incolmabile. In tal caso, la durata sarebbe allungata di un anno e sarebbe inserita una clausola rescissoria, proprio com’è successo con Osimhen. L’importo sarebbe simile, così da assicurare al Napoli un introito considerevole a fronte di una cessione così sofferta, senza negare all’attaccante l’opportunità di misurarsi in un contesto più ambizioso. Per ora, questo è lo scenario più probabile”.