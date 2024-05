Allegri, Napoli destinazione possibile? Sì, ecco perché!

Dopo l’esonero dalla Juventus, Massimiliano Allegri è attualmente libero e disponibile per nuove opportunità nel mondo del calcio. Molti si chiedono quale potrebbe essere la sua prossima destinazione, e tra i club interessati alla sua figura c’è anche il Napoli, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Calzona a fine stagione. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, sta valutando diverse opzioni per la panchina azzurra. Al momento i tre nomi in pole position sono quelli di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, tutti e tre allenatori di grande esperienza e con ottime referenze nel calcio italiano. Tuttavia, non si può escludere che De Laurentiis e il direttore sportivo Manna, possano fare un pensiero anche per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha un ottimo rapporto con Manna, che ha già lavorato con lui alla Juventus e ha dimostrato di apprezzare il suo modo di lavorare e di gestire le squadre. Inoltre, Allegri ha anche un’amicizia con De Laurentiis, che potrebbe influenzare la scelta del presidente partenopeo. Nonostante ciò, al momento il nome di Allegri non compare nella lista dei candidati principali per la panchina del Napoli. C’è da considerare che Allegri potrebbe rappresentare una scelta di alto profilo per il Napoli, grazie alla sua esperienza e alle sue capacità nel portare le squadre al successo. Non resta che attendere per vedere quale sarà la scelta finale di De Laurentiis e del direttore sportivo per la panchina del Napoli. Si potrebbe aprire un pensiero per Massimiliano Allegri, che potrebbe rappresentare una valida alternativa tra i possibili allenatori per la squadra partenopea.