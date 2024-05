Giordano: “Tre nomi in orbita Napoli, vi dico…“

Antonio Giordano ha parlato della stagione del Napoli soffermandosi sull’allenatore che prenderà il posto del partente Ciccio Calzona.

Ecco le sue parole rilasciate a Radio Marte: “Napoli undicesima difesa della serie A? È caduto anche un altro luogo comune, ovvero che la fase difensiva degli azzurri di Sarri apparteneva a Calzona. Il responsabile principale di questa stagione fallimentare è stato ed è Aurelio De Laurentiis. Io spero davvero che per la prossima stagione lasci le competenze specifiche di calcio a chi vive di questo. Lui sa fare l’imprenditore”.

Poi ha proseguito: “Il presidente faccia quello, delegando, come ha fatto in passato, la gestione sportiva e tecnica a chi è competente in materia”.

Toto allenatore? “Ci sono tre nomi in lizza per il Napoli. Preferisco Gasperini sugli altri due. È un tecnico che propone una bella idea di calcio, lo seguo da anni e mi è sempre piaciuto. Certo bisognerebbe cambiare la squadra tanto ma non tantissimo ma soprattutto bisogna credere fino in fondo al suo lavoro e lasciarlo lavorare in autonomia“.

Ha concluso: