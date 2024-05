“La fascia lo responsabilizza”, “Dietro comanda”: Rrahmani convince tutti! Le pagelle dei quotidiani

Amir Rrahmani sembra essersi trovato bene nelle vesti di capitano e leader. Non solo il gol, ma anche una solida prova difensiva. I quotidiani sportivi lo hanno premiato con una pioggia di 6,5. Ecco cosa scrivono:

Corriere dello Sport 6,5 – Un balzo, un gol, approfittando della blanda marcatura di Martinez Quarta. Dietro, però, è coinvolto nell’azione del gol di Nzola che non riesce a contrastare come dovrebbe. Spunta di nuovo la sua testa sull’ultimo angolo del Napoli, palla alta di poco.

Gazzetta dello Sport 6,5 – Capitano occasionale, porta avanti il Napoli con la terza rete stagionale e nella ripresa sfiora pure la doppietta. Dietro comanda e – almeno lui – regge

Tuttosport 6.5 La fascia lo responsabilizza e ci mette 8 minuti a staccare su Quarta e segnare il suo quarto gol stagionale, peccato non chiuda su Nzola

Il Mattino 6,5 – Capitano di giornata e goleador per l’occasione. Sale in ascensore, asfalta Quarta e la sblocca all’alba del match. Domina in area e nel finale sfiora la doppietta