Kvara, esultanza polemica contro la Fiorentina: Ugolini chiarisce il motivo

Khvicha Kvaratskhelia è ritornato finalmente al gol. Il digiuno durava dall’8 marzo. Il georgiano ha stupito tutti non solo con un’ottima prestazione, ma anche con una punizione meravigliosa, da “Kvaravaggio“. L’esultanza, però, non è passata inosservata. Sebbene Kvara esulti spesso mimando il gesto del silenzio, forse le parole di De Laurentiis in conferenza stampa non gli sono piaciute. “Rinnovo? Se dovesse andare via ce ne faremo una ragione“, ha spiegato ADL durante la presentazione dei ritiri. A chiarire il tutto ci ha pensato Massimo Ugolini, che nel post partita ha detto:

“Il Napoli ha ancora speranze per la Conference League, nel primo tempo è stato molto positivo: Kvaratskhelia su tutti, bene Lobotka nel primo tempo, meglio Anguissa nella ripresa, bene anche Mazzocchi e l’applicazione di Cajuste. Si è vista maggiore partecipazione rispetto all’ultimo mese, Kvaratskhelia non segnava dall’8 marzo e lo ha fatto con un gol bellissimo ed una esultanza rabbiosa per non dire polemica. Chiaro che le parole di De Laurentiis facciano notizia, se dice che sono tutti sul mercato, ma di Kvaratskhelia si parla di rinnovo e ieri le parole di De Laurentiis hanno riaperto il campo”.