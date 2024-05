Situazione Udinese, le parole di D’agostino

Il nostro campionato ha già emesso un verdetto: Salernitana in Serie B. Ci sono altri due slot per la seconda serie italiana e uno di questi potrebbe essere occupato dall’Udinese, impegnato nella prossima sfida contro il Napoli. Ai microfoni di 1football è intervenuto Gaetano D’agostino, ex centrocampista dei friulani.

Ecco le sue parole:

Ho paura che questa possa essere l’ultima stagione dell’Udinese in Serie A. La squadra friulana non è abituata a fare risalite e questo potrebbe essere un elemento a proprio sfavore. C’è tanta ma tanta paura e con il Napoli si dovrà fare una partita esemplare.