Trevisani: “Conte? Spreme i giocatori, ma tira il meglio di loro”

Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per parlare di Antonio Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Ti fa tirare fuori il 300% e i giocatori però dopo un po’ si stufano di questo. Gli danno tutto, ma per 24 mesi e non di più. Conte una volta a Torino mise l’allenamento il 31 dicembre pomeriggio e il 1 gennaio mattina per evitare che i giocatori prendessero i voli privati per andare a festeggiare Capodanno all’estero. I calciatori danno tanto, specialmente se sono ragazzi che si vogliono affermare. Per esempio io Conte con le sue volontà in una squadra come il Real Madrid, fatta di grandi campionati e di grandi personalità non lo riesco a immaginare. Quindi è un limite e la sua grande forza. I giocatori dovrebbero fare sempre quello che dice l’allenatore, ma è un mondo ideale che non esiste e quindi poi l’allenatore deve adattarsi a quel tipo di realtà”.