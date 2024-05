L’ex mister azzurro Luciano Spalletti sui canali social del Napoli ha un messaggio per i tifosi azzurri dopo aver visto il film ‘Sarò Con Te’, nelle sale dal 4 maggio. Il tecnico invita tutti i tifosi ad andare al cinema, perché pensava di aver visto tutto, ma in realtà nel film c’è di tutto, anche più di quanto si aspettava. Queste le sue parole: “Oh ragazzi, ho visto il film, pensavo di aver visto tutto avendolo vissuto, e invece c’è molto di più in questo film”.