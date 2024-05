Brambati: “Ho incontrato Spalletti, mi ha confermato che nel Napoli c’era grande alchimia, una fratellanza tra tecnico e calciatori”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Tmw Radio nel corso del programma Maracanà, tema trattato Spalletti e il Napoli. Queste le sue parole: “Ho incontrato Spalletti e mi ha confermato una cosa: ovvero che nel Napoli della scorsa stagione c’era una grande alchimia, non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche umano. Mi ha parlato di grande fratellanza tra calciatori e tecnico, e quando viene a mancare il capobranco sono questi i risultati. Per me al momento ci sono delle situazioni ancora un po’ nebbiose, e se non viene convinto Conte con il progetto tecnico, lui difficilmente accetta. Mesi fa non si sapeva di Osimhen, di Kvaratskhelia, quali puntelli sarebbero stati messi a gennaio dal presidente. Il problema attuale di Conte è la cattiva pubblicità, si pensa sempre che sia uno ‘caro’, che fa spendere tanto per i giocatori, ma non è proprio così. All’inizio alla Juventus non è che gli hanno preso il mondo. All’Inter una volta arrivato chiese Lukaku, poi dopo una settimana di ritiro non era ancora arrivato, Zhang sembrava contrariato e ci fu uno scontro in video-call nella quale Conte chiese un giocatore di pari livello, ma alla fine venne preso Lukaku. Ha presi calciatori a certe cifre, ma alcuni sono stati rivenduti e sono state fatte delle plusvalenze, lui ne ha valorizzati tanti”.