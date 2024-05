Schira: “Credo che per fine maggio sapremo chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Su Conte, Pioli e Gasperini…“

A ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato così della situazione del Napoli: “Quando verrà presentato il nuovo allenatore del Napoli? Dipende. C’è chi ama presentarlo subito e chi preferisce attendere metà giugno. Bisogna comprendere che ci sarà anche l’Europeo, che può impegnare nell’osservazione di talenti. Il Napoli, però, ha imparato la lezione della scorsa estate e, pertanto, credo che per fine maggio potremo avere il nome del prossimo tecnico, a prescindere dall’annuncio. Nei prossimi giorni verranno sciolti i dubbi a riguardo. Colpo di scena con il film Sarò con Te? Lo si potrebbe fare soltanto con Conte, visto che tre su quattro sono ancora sotto contratto. L’eventuale presentazione dell’ex Juve, d’altronde, rischierebbe di oscurare il film. Tuttavia, ripeto che, a mio avviso, si dovrà attendere ancora qualche settimana. Il leccese è il nome più affascinante, ma bisogna tenere conto anche di Pioli. Italiano ha un po’ perso quotazioni, considerando anche che le pretendenti per il tecnico viola non costituiscono un certo upgrade rispetto alla Fiorentina. Per Gasperini, invece, l’Atalanta sta facendo muro, proponendo un rinnovo di contratto ad un tecnico che meriterebbe anche la consacrazione in una big”.