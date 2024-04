Foschi: “Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? I nomi che leggo sono ottimi, ADL ha le idee chiare“

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Rino Foschi, direttore sportivo, ha parlato così del Napoli del futuro: “De Laurentiis deve anticiparsi e lavorare già sulla prossima stagione, poche chiacchiere e molti fatti: molte operazioni si fanno in silenzio, sono sicuro che avrà già le idee chiare su dove portare questo Napoli. Molti giocatori usciranno, ma dovranno uscire al momento e al prezzo giusto. Di certo il Napoli cambierà tanto“.

“Chi il prossimo allenatore? Tutti i nomi che leggo sono ottimi: Pioli, Gasperini e Conte sono davvero bravi, ma il Napoli dovrà rispondere alle pretese del nuovo allenatore in maniera ottimale. Cambio di giocatori, mercato in entrata e in uscita e tanto altro: non si può fare tutto nei due mesi di mercato, De Laurentiis dovrà cedere parte del proprio scettro, con la consapevolezza di far ripartire questa squadra. Nessuno mette in discussione il suo comando, ma il Napoli ha bisogno di tenere ogni uomo al proprio posto. Il Napoli ha bisogno di due difensore centrali e di rimpiazzare chi è già disposto all’addio”.