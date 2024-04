Ugolini: “Napoli, spiccano tre nomi per la panchina. Le ultime sul mercato“

Massimo Ugolini, giornalista e inviato di Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per fare il punto sul Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni: “Prossimo allenatore del Napoli? Al momento è molto difficile fare una previsione. Il ventaglio di opzioni a disposizione del presidente De Laurentiis è abbastanza ampio, ma tre nomi spiccano su tutti: Gasperini, Conte e Pioli. C’è bisogno di prendere una decisione in fretta perché il lavoro da fare sulla rosa sarà ampio e profondo”.

Poi ha proseguito: “Ci saranno partenze eccellenti come quelle di Osimhen e Zielinski. Bisognerà decidere il destino di alcuni calciatori che sono stati presi, sui quali si dovrà capire se andare avanti o meno. C’è il discorso relativo a Meret, che verrà rinnovato per un anno siccome c’è una clausola che prevede il prolungamento unilaterale in favore del club fino al 2025. Il Napoli dovrà decidere con calma se prolungargli ulteriormente il contratto per non perderlo a zero o se puntare su un altro portiere”.

Ha concluso: “Torneranno Caprile, che ha fatto bene, Folorunsho e Gaetano. La rifondazione sarà profonda con un punto fermo certo: il rinnovo di Kvaratskhelia. Costi quel che costi: De Laurentiis ha le idee molto chiare, Kvara sarà un riferimento a disposizione del prossimo allenatore qualunque sia. Per la panchina resiste Italiano, in questo momento un pochino più sullo sfondo rispetto agli altri”.