Roma, De Rossi in conferenza stampa: “Il Napoli meritava di più, per rosa è inferiore solo all’Inter”

Al termine del match tra Napoli e Roma di ieri pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona nel corso della conferenza stampa, il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi interrogato sul momento dei suoi dal punto di vista fisico, si è soffermato anche sul Napoli e sulla sua stagione:

La squadra sembra stanca. Ti preoccupa?

“A fine campionato sono tutti quanti un po’ stanchi, è difficile vedere squadre brillantissime. Ci sono momenti in cui la squadra sembra meno brillante della fase centrale del campionato, ci può stare e ci può stare che a volte non te ne accorgi perché affronti squadre nettamente inferiori. Poi quando giochi contro squadre tanto forti come il Napoli ci sta che ti facciano sembrare ancora più stanco di quello che in realtà sei. È una serie di concause che portano a fare una partita meno brillante, a subire un po’ troppo. Però per me abbiamo giocato contro una squadra tanto forte, che ha avuto una fase di smarrimento nella fase centrale del campionato ma oggi ha preparato questa partita come fanno le grandi squadre quando vengono contestate o vanno in difficoltà. Stare a 9 punti dal Napoli significa aver fatto una rincorsa importante, perché quando sono arrivato eravamo 2 punti dietro. Questo va valutato sul medio-lungo termine. Arrivare davanti ad una squadra, che per me è inferiore solo all’Inter, è sintomo che abbiamo fatto qualcosa di importante. E per fare qualcosa di importante con questa continuità ci sta che ogni tanto ti manchi il fiato, l’importanza delle prossime partite ci darà grande energia, ne sono sicuro“.