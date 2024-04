Tmw – Napoli occhi sul terzino Melvin Bard del Nizza, la situazione

Il Napoli si prepara a cambiare molto durante la prossima finestra di mercato estiva, con possibili modifiche in ogni reparto. Recentemente, l’entourage di Mario Rui ha confermato che il terzino portoghese rimarrà in azzurro, ma la dirigenza sta anche lavorando per rinforzare la difesa.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha messo gli occhi su Melvin Bard, terzino sinistro del Nizza, una delle rivelazioni della stagione sotto la guida di Francesco Farioli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha monitorato Bard per tutta la stagione e ora lo considera uno dei principali obiettivi per l’estate.