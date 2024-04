Pioli opzione più concreta per il Napoli, Conte e Gasperini restano sullo sfondo

Secondo quanto riportato da Il Roma, il preferito per la panchina del Napoli resta Antonio Conte, ma ormai è tanto che se ne parla e il silenzio delle parti interessate sta durando troppo. Probabilmente il tecnico sta aspettando altre offerte, dal Milan ad esempio o da qualche club estero. ADL non aspetterà in eterno Conte e l’alternativa più concreta porta a Stefano Pioli. A breve verrà annunciato il suo addio ai rossoneri, con i legali che sono già a lavoro per la risoluzione del contratto. Ad oggi sembra il nome più concreto e il Presidente azzurro non ha mai nascosto la stima che nutre nei suoi confronti. Piace molto il suo low profile e la sua duttilità tattica, fondamentale in una rosa come quella del Napoli. Gasperini è un altro nome che affascina tanto, ma dipenderà tutto da lui. Al momento sono solo voci quelle che parlano di un suo possibile addio all’Atalanta e comunque ci sarebbe la fila per accaparrarselo, dall’Italia all’estero.