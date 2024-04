Torna la conferenza pre-partita di Calzona in occasione di Napoli-Roma. Svelato l’orario

Torna a parlare in conferenza pre-partita il tecnico partenopeo Francesco Calzona. La Ssc Napoli infatti, aveva “abolito” le conferenze stampa della vigilia di una partita di campionato. Invece, in occasione del delicatissimo big match Napoli-Roma, il tecnico parlerà ai microfoni della stampa. L’evento si preannuncia molto caldo, alla luce dei risultati poco soddisfacenti delle ultime partite e delle tante critiche rivolte a squadra e dirigenza. L’appuntamento è fissato per il giorno venerdì 26 aprile alle ore 13:00 al Konami Training Center di Castel Volturno.