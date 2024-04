Imparato: “Girano tante notizie false su De Laurentiis“

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è finito nel mirino di parte dell’ambiente partenopeo, ma contro il presidente si sarebbero diffuse delle voci false.

In merito a questo, Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha così parlato: “Sta girando una bugia assurda su Aurelio De Laurentiis. Si sta raccontando che il presidente non avrebbe pagato i premi scudetto ai suoi calciatori. Ma si possono dire certe cose? Chi mette in giro queste false notizie, evidentemente, oltre a raccontare il falso, ignora anche come funzionano i contratti. Determinati premi extra sono già contemplati nella sottoscrizione degli stessi. Perché mettere in giro certe amenità?”.