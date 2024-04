Parlato: “Il prossimo allenatore del Napoli ci farà capire quali saranno le ambizioni del club. Zirkzee? Con l’uscita di Osimhen potrebbe essere considerato“

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il giornalista Manuel Parlato ha discusso così in merito alla situazione del Napoli tra presente e, soprattutto, futuro: “Penso che al Napoli servano figure nuove, che possano realmente dare una scossa a un gruppo spaccato. Credo che la cosa importante sarà capire quale sarà il nuovo allenatore, da lì si capiranno le reali ambizioni di De Laurentiis. Conte piace, le quotazioni di Italiano sono calate, anche Pioli è un nome da considerare, non dimenticando Gasperini che è sempre stato un pallino del presidente. A mio avviso, si dovrebbe fare il massimo sacrificio per ottenere il miglior risultato, quindi Antonio Conte. Poi è chiaro che bisognerà convincere il tecnico e non sarà facile, anche perché non si tratta solo di soldi ma anche di progetto, dato che Conte chiederà determinati giocatori.

Napoli anche su Zirkzee? “Con l’uscita di Osimhen, Zirkzee è sicuramente un nome da tenere in considerazione, per il momento si parla di David, che sicuramente ha caratteristiche totalmente diverse da Victor“.