Nico Schira – Due club di Premier League hanno messo gli occhi su Sudakov dello Shaktar, il gioiellino piace anche al Napoli

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira il talento dello Shaktar Donetsk Georgiy Sudakov è finito nel mirino di ben 2 club inglesi. Sul centrocampista hanno messo gli occhi due big di Londra: il Chelsea e l’Arsenal, che in estate si iscriveranno alla corsa per acquistarlo. Il talento ucraino piace tanto al Napoli, che nel corso dell’ultimo calciomercato è anche stato vicino al suo acquisto. La prossima estate si prospetta infuocata dietro il nome di Sudakov, il cui prezzo si alza sempre più nel corso dei mesi.