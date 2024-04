Cdm – il Napoli sta preparando la sfida con la Roma al meglio, la situazione

Domenica il Napoli affronterà la Roma, una delle squadre più in forma del campionato nella nuova gestione tecnica da gennaio in avanti. I giallorossi hanno il quarto miglior attacco del torneo e, sotto la guida di De Rossi, solo a Lecce non sono riusciti a segnare. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli si sta preparando alla partita analizzando in profondità le caratteristiche della Roma, ponendo particolare attenzione alla capacità della squadra di sviluppare il gioco con Pellegrini e Dybala come doppi rifinitori a supporto della punta, che sarà uno tra Abraham e Azmoun, in assenza di Lukaku.

Il Napoli ha diverse risorse offensive, ma il vero cambiamento dovrà avvenire nell’organizzazione difensiva e nel lavoro corale senza palla, elementi essenziali per ottenere risultati migliori nella parte finale della stagione.