Come riporta La Repubblica, la squadra in data odierna sarebbe dovuta andare allo stadio Maradona per scattare la foto ufficiale, ma la notizia è filtrata, e quindi Calzona e i suoi uomini rimarranno a Castel Volturno: “Oggi la squadra si sarebbe dovuta ritrovare al Maradona per la foto ufficiale, poi la notizia è trapelata e per motivi di ordine pubblico c’è stato il contrordine: si resta a Castel Volturno.”