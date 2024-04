Coppa Italia, sarà Juventus-Atalanta in finale: battuta la Fiorentina

La squadra bergamasca ha raggiunto la finale della Coppa Italia 2023-2024. Il club, sconfitto per 1-0 nella partita d’andata al Franchi, ha superato 4-1 la Fiorentina nella partita di ritorno. Koopmeiners apre le marcature già all’8′, mentre all’inizio della ripresa la squadra toscana rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Milenkovic (per un fallo su Scamacca lanciato verso la porta). Nonostante questo, la Fiorentina pareggia con un colpo di testa di Martinez Quarta al 68′. Tuttavia, al minuto 75, Scamacca segna il 2-1 con una magnifica semirovesciata e, quando sembrava vicino il prolungamento, Lookman al 95′ segna il goal decisivo. Pasalic chiude i conti al 98′. La finale sarà tra la Juventus e l’Atalanta e si disputerà a Roma il 15 maggio.