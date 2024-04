La Repubblica: per Calzona non ci sono più intoccabili, in dubbio anche i titolarissimi

Come riporta La Repubblica, per il tecnico azzurro Francesco Calzona, non esistono più intoccabili; in dubbio anche i titolarissimi. Cosi si scrive sul quotidiano oggi in edicola: “Dirà il campo se la squadra ha recepito nel modo giusto il messaggio e se il timore del ritiro a oltranza aiuterà il Napoli a tirare fuori le unghie nella sfida contro la Roma. Nemmeno Calzona può avere però certezze in merito e per questo fino a domenica studierà in maniera ancora più attenta del solito il comportamento dei suoi giocatori, mettendo in discussione persino i “ titolarissimi”. Il clima è teso, nessuno ha il posto assicurato e con l’intero organico a disposizione dovrà conquistarsi una maglia pure Osimhen, sempre più vicino al suo addio ai colori azzurri. Il centravanti ha altre 5 partite per congedarsi da top, in attesa di trasferirsi probabilmente al PSG. Le grandi manovre per il futuro sono già iniziate e per la panchina avanza Pioli. Ma De Laurentiis non ha rinunciato all’Europa e pensa al presente. È l’ora della resa dei conti“.