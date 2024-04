Dazn – Il Milan supera il Napoli nella corsa per David: le ultime

Il Milan avrebbe superato il Napoli nella corsa per accaparrarsi Jonathan David. Lo rivela il giornalista di Dazn Orazio Accomando sul suo profilo X. Il canadese, che in estate lascerà certamente il Lille, è tra i principali indiziati a sostituire Victor Osimhen. Però, secondo quanto riportato dal collega, i rossoneri avrebbero superato i partenopei grazie ad un contatto nelle ultime ora ed ora sono in pole nella trattativa. “Nuovo contatto tra il Milan e l’agente di David, che in estate lascerà il Lille. I rossoneri, che vedono nel Canadese il dopo Giroud, oggi sono avanti rispetto al Napoli”.