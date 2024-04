Sky, Marchetti: “Conte è il favorito, ma il Napoli ragiona su altri due nomi”

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha parlato della panchina del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Prossimo allenatore azzurro? Per me ad oggi Conte è il favorito. E’ libero da contratti ed è una figura che affascina molto. Con una stretta di mano tra le parti si potrebbe cominciare a programmare fin da subito. Purtroppo però ci sarà ancora da discutere, altrimenti si sarebbero già accordati. Non so se nell’ambiente Napoli c’è una priorità, ma Conte, Pioli e Gasperini sono tutti nomi su cui si sta ragionando. Più indietro c’è Italiano che è sempre piaciuto al Presidente. Conte e Gasperini giocano a tre anche se in maniera completamente diversa, Pioli è bravo a variare più sistemi di gioco in base alla situazione. La cosa importante sarà trovare una sintonia totale, indipendentemente dal sistema di gioco”.