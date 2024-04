Raffaele Auriemma, giornalista tifoso del Napoli, ha commentato sui social la notizia di un possibile ritiro prolungato per gli azzurri in caso di ennesima pessima partita contro la Roma: “Non servirà a nulla per raddrizzare il finale di stagione, sarà semplicemente una ripicca contro i calciatori imbelli. Ma sono d’accordo con il presidente: farei la stessa cosa”.